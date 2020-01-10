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11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оззи Осборн записал совместную песню с Элтоном Джоном

Трек войдет в новый альбом рокера.

Источник: AP 2019

На официальном YouTube-канале британского музыканта Оззи Осборна появился трек Ordinary Man, записанный совместно с Элтоном Джоном. За несколько часов с момента публикации композицию прослушали почти 40 тысяч пользователей.

Как ранее сообщалось, песня Ordinary Man войдет в одноименный сольный альбом Осборна, выход которого запланирован на январь 2020 года. Ранее в Сети также появились два новых сингла — Under the Graveyard и Straight to Hell.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что предыдущий сольный альбом Оззи Осборна Scream вышел еще в 2010 году. Ранее в интервью журналистам, супруга и продюсер музыканта Шэрон Осборн сообщила, что в мае Оззи отправится в мировой тур No More Tours 2, который ему пришлось отменить в 2019 году по состоянию здоровья.

Екатерина Гура

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