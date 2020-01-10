11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оззи Осборн записал совместную песню с Элтоном Джоном
Трек войдет в новый альбом рокера.
На официальном
Как ранее сообщалось, песня Ordinary Man войдет в одноименный сольный альбом Осборна, выход которого запланирован на январь 2020 года. Ранее в Сети также появились два новых сингла — Under the Graveyard и Straight to Hell.
Отметим, что предыдущий сольный альбом Оззи Осборна Scream вышел еще в 2010 году. Ранее в интервью журналистам, супруга и продюсер музыканта Шэрон Осборн сообщила, что в мае Оззи отправится в мировой тур No More Tours 2, который ему пришлось отменить в 2019 году по состоянию здоровья.
Екатерина Гура