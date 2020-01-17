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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США на свет появился необычный желто-зеленый щенок (видео)

Малыш по имени Халк полностью здоров.

В середине января в СМИ и социальных сетях появились снимки крайне необычного щенка, родившегося в американском штате Северная Каролина. Дело в том, что у малыша зелено-желтая шерсть, хотя его мать — белая овчарка, а братья и сестры — белого и черного цвета.

О необычном щенке цвета лайма в соцсетях рассказала его владелица Шайна Стэйми. Женщина отметила, что была шокирована, увидев яркого малыша. Необычного щенка они с мужем назвали Халк, в честь зеленого героя-монстра из комиксов Marvel.

Как и настоящий Халк, щенок отличается большими размерами, суровым нравом и отменным аппетитом. Он абсолютно здоров и ничем, кроме цвета, не отличается от своих братьев и сестер, пишет New York Post.

Необычный окрас, по словам ветеринаров, хоть и является редким явлением, объясняется довольно просто. В утробе матери шерсть щенков иногда окрашивает меконий (первые фекалии плода). Так что, на самом деле, Халк обычный белый щенок и с каждым вылизыванием мамы его яркий цвет тускнеет.

Екатерина Гура

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