В США на свет появился необычный желто-зеленый щенок (видео)

В середине января в СМИ и социальных сетях появились снимки крайне необычного щенка, родившегося в американском штате Северная Каролина. Дело в том, что у малыша зелено-желтая шерсть, хотя его мать — белая овчарка, а братья и сестры — белого и черного цвета.
О необычном щенке цвета лайма в соцсетях рассказала его владелица Шайна Стэйми. Женщина отметила, что была шокирована, увидев яркого малыша. Необычного щенка они с мужем назвали Халк, в честь зеленого героя-монстра из комиксов Marvel.
Как и настоящий Халк, щенок отличается большими размерами, суровым нравом и отменным аппетитом. Он абсолютно здоров и ничем, кроме цвета, не отличается от своих братьев и сестер, пишет New York Post.
Необычный окрас, по словам ветеринаров, хоть и является редким явлением, объясняется довольно просто. В утробе матери шерсть щенков иногда окрашивает меконий (первые фекалии плода). Так что, на самом деле, Халк обычный белый щенок и с каждым вылизыванием мамы его яркий цвет тускнеет.