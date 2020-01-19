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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне окунулись в прорубь (фото, видео)

Интерес к традиции возрастает с каждым годом.

Источник: AP 2020

В праздник Крещения Господня многие россияне традиционно искупались в проруби. Они делятся фотографиями и видео в соцсетях.

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По данным ВЦИОМ, интерес к крещенским купаниям в России в последние годы возрос. В 2011 году 20% россиян сообщали о том, что хотя бы раз в жизни окунались в прорубь. В 2018 году таких было уже 27%.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай дал рекомендации желающим искупаться в проруби. Он призвал купаться только в специально отведенных для этого местах под присмотром спасателей и медиков.

Салагай также посоветовал не курить ни до, ни после купания. Перед окунанием в прорубь также запрещается пить алкоголь, а после приема пищи должно пройти минимум два часа.

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Анна Лысенко

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