17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне окунулись в прорубь (фото, видео)
Интерес к традиции возрастает с каждым годом.
В праздник Крещения Господня многие россияне традиционно искупались в проруби. Они делятся фотографиями и видео в соцсетях.
По данным ВЦИОМ, интерес к крещенским купаниям в России в последние годы возрос. В 2011 году 20% россиян сообщали о том, что хотя бы раз в жизни окунались в прорубь. В 2018 году таких было уже 27%.
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай дал рекомендации желающим искупаться в проруби. Он призвал купаться только в специально отведенных для этого местах под присмотром спасателей и медиков.
Салагай также посоветовал не курить ни до, ни после купания. Перед окунанием в прорубь также запрещается пить алкоголь, а после приема пищи должно пройти минимум два часа.
Анна Лысенко