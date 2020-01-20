17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Вечно удивленная» хаски стала звездой соцсетей и нашла новый дом
Ранее владелец сдал ее в приют
В соцсетях стали рапространяться фото 4-летней хаски по кличке Джубили. От сородичей ее отличало необычное расположение глаз,
В 2018 году собаку сдал в приют американского города Матаван, штат
В приюте Джубили провела долгих два года, пока ее не увидели волонтеры из некоммерческой организации Husky House, занимающиеся помощью собакам этой породы. Они опубликовали в соцсетях снимки Джубили и этим круто изменили ее судьбу.
«Удивленная» хаски всего за несколько дней стала настоящей звездой соцсетей и покорила сердца многих людей. На собаку поступило более 150 заявок, но волонтеры отдали ее семье, которая познакомилась с ней еще до того, как Джубили стала знаменитостью, пишет CNN.
Теперь собака живет со своими новыми владельцами и двумя другими хаски.
Екатерина Гура