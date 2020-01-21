12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из Индии отрастила волосы длиной почти 2 метра (фото)
На их расчесывание уходит около часа.
17-летняя Ниланши Патель из Модаса в Индии вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди подростков.
Их длина составляет 190 сантиметров, сообщает Metro. Девушка побила свой собственный рекорд 2018 года. С тех пор ее волосы выросли еще на 20 сантиметров.
Ниланши начала отращивать волосы в 6 лет после неудачной стрижки в местном салоне. Она тогда решила, что больше не прикоснется к ним ножницами.
Девушка моет волосы раз в неделю, сушит около получаса, а на расчесывание уходит еще час. Обычно Ниланши ходит с косичкой. При этом невысокой девушке приходится носить каблуки, чтобы волосы не волочились по земле.
Анна Лысенко