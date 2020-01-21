17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака, помогающая детям переходить дорогу, стала звездой Сети (видео)
Настоящий регулировщик дорожного движения.
В январе в Сети появились видео с собакой, живущей в Батуми в Грузии. На роликах видно, как животное помогает воспитанникам местного десткого сада переходить дорогу у центрального парка города. Когда дети идут по переходу, собака с лаем бросается на машины, «требуя» остановиться и пропустить маленьких пешеходов.
Видео быстро стали популярными в Сети и набрали сотни комментариев. Один из пользователей написал, что эта собака живет в подъезде дома возле парка и, видимо, «дежурит» здесь практически каждый день.
Варвара Макарова