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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака, помогающая детям переходить дорогу, стала звездой Сети (видео)

Настоящий регулировщик дорожного движения.

В январе в Сети появились видео с собакой, живущей в Батуми в Грузии. На роликах видно, как животное помогает воспитанникам местного десткого сада переходить дорогу у центрального парка города. Когда дети идут по переходу, собака с лаем бросается на машины, «требуя» остановиться и пропустить маленьких пешеходов.

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Видео быстро стали популярными в Сети и набрали сотни комментариев. Один из пользователей написал, что эта собака живет в подъезде дома возле парка и, видимо, «дежурит» здесь практически каждый день.

Варвара Макарова

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