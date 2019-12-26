16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники приюта разрешили собакам самим выбрать себе подарки (видео)
Праздники для всех.
Сотрудники приюта для бездомных животных Dogs Trust в Дублине позаботились, чтобы во время Рождества у их подопечных было праздничное настроение.
Благодаря всем неравнодушным людям в приюте смогли собрать огромное количество подарков для животных, но вместо того, чтобы выбирать, кому что подарить, волонтеры позволили собакам самим выбрать себе игрушки по душе, пишет Bored Panda.
Всю эту собачью радость сотрудники приюта сняли на видео и опубликовали на своей странице в Facebook.
Екатерина Гура