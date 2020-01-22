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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец зарегистрировал пиво в реестре «животных эмоциональной поддержки»

По словам мужчины, пенный напиток помогает ему бороться с паническими атаками.

47-летний житель Бруклина по имени Флойд Хэйес стал героем американских СМИ после того, как внес пиво в реестр «животных эмоциональной поддержки». В США это специальная категория существ, которые помогают справиться с тревожностью, фобиями и депрессией.

Благодаря упрощенной системе выдачи сертификатов, а также плохо прописанному закону, позволяющему регистрировать «любой вид», Хэйс за пару минут получил письменное разрешение брать пиво с собой в качестве «эмоциональной поддержки». Мужчина указал, что пиво ему нужно для борьбы с паническими атаками, а также уточнил, что напитку не нужна дополнительная дрессировка.

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Сотрудник Службы регистрации служебных собак в комментарии изданию New York Post отметил, что регистрация в реестре еще ничего не дает, а, чтобы получить настоящее разрешение, требуется обязательная справка врача.

Тем не менее, Хэйес уже покатался с пивом в общественном транспорте (где распивать алкогольные напитки строго запрещено) и добавил, что никаких претензий со стороны полиции к нему не было.

Отметим, что в связи с возросшей популярностью «животных эмоциональной поддержки» и плохо прописанными правилами их регистрации возросло и количество подобных абсурдных историй. Так, ранее в реестре служебных животных были зарегистрированы павлин, аллигатор и даже пчелиный улей.

Екатерина Гура

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