Американец зарегистрировал пиво в реестре «животных эмоциональной поддержки»

47-летний житель Бруклина по имени Флойд Хэйес стал героем американских СМИ после того, как внес пиво в реестр «животных эмоциональной поддержки». В США это специальная категория существ, которые помогают справиться с тревожностью, фобиями и депрессией.
Благодаря упрощенной системе выдачи сертификатов, а также плохо прописанному закону, позволяющему регистрировать «любой вид», Хэйс за пару минут получил письменное разрешение брать пиво с собой в качестве «эмоциональной поддержки». Мужчина указал, что пиво ему нужно для борьбы с паническими атаками, а также уточнил, что напитку не нужна дополнительная дрессировка.
Сотрудник Службы регистрации служебных собак в комментарии изданию New York Post отметил, что регистрация в реестре еще ничего не дает, а, чтобы получить настоящее разрешение, требуется обязательная справка врача.
Тем не менее, Хэйес уже покатался с пивом в общественном транспорте (где распивать алкогольные напитки строго запрещено) и добавил, что никаких претензий со стороны полиции к нему не было.
Отметим, что в связи с возросшей популярностью «животных эмоциональной поддержки» и плохо прописанными правилами их регистрации возросло и количество подобных абсурдных историй. Так, ранее в реестре служебных животных были зарегистрированы павлин, аллигатор и даже пчелиный улей.