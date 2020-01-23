Древние вирусы из Тибета могут стать новой угрозой

11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Группа ученых из Соединенных Штатов и Китая обнаружила в Тибете 28 новых групп вирусов, которые оставались замороженными во льдах около 15 тысяч лет.
Глобальное потепление и таяние ледников может выпустить эту древнюю угрозу на свободу, отмечают исследователи в статье на bioRxiv.
Ученые начали исследования в Тибете еще в 2015 году. Они пробурили 50-метровую скважину в леднике, чтобы получить два керна из древнего ледяного щита. Они проанализировали лед на наличие микроорганизмов и выявили 33 группы вирусов, среди которых 28 были ранее неизвестны науке.
По словам исследователей, наблюдающееся таяние льда
Анна Лысенко