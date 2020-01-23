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11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние вирусы из Тибета могут стать новой угрозой

Из-за таяния ледников патогенные микроорганизмы выделяются в окружающую среду.

Источник: AP 2020

Группа ученых из Соединенных Штатов и Китая обнаружила в Тибете 28 новых групп вирусов, которые оставались замороженными во льдах около 15 тысяч лет.

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Глобальное потепление и таяние ледников может выпустить эту древнюю угрозу на свободу, отмечают исследователи в статье на bioRxiv.

Ученые начали исследования в Тибете еще в 2015 году. Они пробурили 50-метровую скважину в леднике, чтобы получить два керна из древнего ледяного щита. Они проанализировали лед на наличие микроорганизмов и выявили 33 группы вирусов, среди которых 28 были ранее неизвестны науке.

По словам исследователей, наблюдающееся таяние льда из-за изменения климата приведет к потере этих важных «архивов» прошлого. Но главное, оно может спровоцировать выделение патогенных микроорганизмов в окружающую среду.

Анна Лысенко

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