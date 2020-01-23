16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Везувий превращал мозги людей в стекло
Жертвы не успевали осознать, что умирают.
Температура во время извержения вулкана Везувий была настолько высокой, что мозг жертв превращался в «стекло», обнаружили ученые.
Необычное открытие было сделано на раскопках в Геркулануме — древнеримском городе рядом с современным Эрколано. Как и Помпеи, Геркуланум прекратил существование во время извержения Везувия 24 августа 79 года и был погребён под слоем пирокластических потоков.
Останки жертвы, чей мозг превратился в стеклообразное вещество, были найдены еще в слое пепла еще 1960-х годах. Мужчина умер не на улице в попытке сбежать от катастрофы, а в своей деревянной кровати в здании, известном как Collegium Augustalium. Вероятно, он даже не успел понять, что произошло.
Подробный анализ останков только сейчас провел доктор Пьер Паоло Петроне, профессор в Университетской клинике имени Федерико II в Неаполе. В предыдущей работе Петроне и его коллеги исследовали останки более 300 человек в Геркулануме, ставших жертвами извержения.
Археологи редко обнаруживают человеческий мозг во время раскопок. Если его все же удается найти, он напоминает субстанцию, похожую на мыло. Такое превращение происходит в результате омыления — процесса, во время которого триглицериды в жировой ткани взаимодействуют с заряженными частицами в окружающей среде, со временем превращаясь в мыло.
Но мозг найденной жертвы подвергся витрификации. Сперва он разогрелся до невероятных температур, а затем жидкость при быстром понижении температуры перешла в стеклообразное состояние. Ученые отметили, что на момент смерти температура в комнате достигала около 520 градусов Цельсия. Этого было достаточно, чтобы испарить мягкие ткани в организме.
Исследование ученых опубликовано в New England Journal of Medicine.
Анна Лысенко