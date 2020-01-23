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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Везувий превращал мозги людей в стекло

Жертвы не успевали осознать, что умирают.

Источник: The New England Journal of Medicine
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Температура во время извержения вулкана Везувий была настолько высокой, что мозг жертв превращался в «стекло», обнаружили ученые.

Необычное открытие было сделано на раскопках в Геркулануме — древнеримском городе рядом с современным Эрколано. Как и Помпеи, Геркуланум прекратил существование во время извержения Везувия 24 августа 79 года и был погребён под слоем пирокластических потоков.

Останки жертвы, чей мозг превратился в стеклообразное вещество, были найдены еще в слое пепла еще 1960-х годах. Мужчина умер не на улице в попытке сбежать от катастрофы, а в своей деревянной кровати в здании, известном как Collegium Augustalium. Вероятно, он даже не успел понять, что произошло.

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Подробный анализ останков только сейчас провел доктор Пьер Паоло Петроне, профессор в Университетской клинике имени Федерико II в Неаполе. В предыдущей работе Петроне и его коллеги исследовали останки более 300 человек в Геркулануме, ставших жертвами извержения.

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Археологи редко обнаруживают человеческий мозг во время раскопок. Если его все же удается найти, он напоминает субстанцию, похожую на мыло. Такое превращение происходит в результате омыления — процесса, во время которого триглицериды в жировой ткани взаимодействуют с заряженными частицами в окружающей среде, со временем превращаясь в мыло.

Но мозг найденной жертвы подвергся витрификации. Сперва он разогрелся до невероятных температур, а затем жидкость при быстром понижении температуры перешла в стеклообразное состояние. Ученые отметили, что на момент смерти температура в комнате достигала около 520 градусов Цельсия. Этого было достаточно, чтобы испарить мягкие ткани в организме.

Исследование ученых опубликовано в New England Journal of Medicine.

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Везувий

Анна Лысенко

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