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17:29 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: Везувий превратил головы людей в кипящие «чайники»

Они умерли мгновенно.

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В 79 году нашей эры извержение Везувия уничтожило древние города Геркуланум и Помпеи. До недавнего времени считалось, что большинство жертв погибли, задохнувшись, когда поток вулканических газов, пепла и камней накрыл и «запечатал» эти города.

Группа итальянских исследователей опубликовала в журнале Plos One материалы, которые показывают, что смерти жертв Везувия могли быть намного ужаснее.

Скелеты, впервые обнаруженные в 1980-х годах, имели своеобразный характер травм — переломы, окрашенные в красный и коричневый цвет. Когда человек умирает от удушья, агония длится какое-то время. Но жертвы Везувия не приняли защитных поз. Они погибли мгновенно, не успев понять, что произошло.

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В 2001 году итальянский биомедик Пьер-Паоло Петроне впервые опубликовал гипотезу о мгновенной смерти жертв извержения. Он предположил, что из-за сверхвысоких температур их кровь и мягкие ткани мгновенно испарялись. В распоряжении ученых были останки со следами воздействия очень высоких температур. Тем не менее гипотеза об удушье оставалась общепризнанной до недавнего времени.

В новом исследовании ученый с коллегами представил результаты современного химического анализа. Они применили масс-спектрометрию и спектроскопию комбинационного рассеяния, которые показали, что кости жертв в местах «цветных» переломов содержат высокие уровни железа и оксида железа. Железо входит в состав гемоглобина. Это, по их мнению, является очевидным свидетельством испарения крови.

С этими выводами ученые смогли откорректировать картину гибели Геркуланума и Помпей. Выброс газа и пепла, температура которого превышала 480 градусов Цельсия, а скорость достигала 322 км в час, накрыл окрестности Везувия. Люди были застигнуты врасплох. Их кровь и мягкие ткани испарились мгновенно, а мозг вскипел, заставив череп лопнуть.

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Жуткая картина, нарисованная учеными, важна не только для учебников по истории. В наше время в окрестностях Везувия обитает несколько миллионов человек. И опыт прошлого показывает, что в случае катаклизма у них не будет времени на эвакуацию.

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