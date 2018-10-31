Bones Buried by Mount Vesuvius Reveal That a Brain Can Boil in Its Skull: https://t.co/LRidqGgSO1— Inverse (@inversedotcom) 30 октября 2018 г.
Ученые: Везувий превратил головы людей в кипящие «чайники»
Они умерли мгновенно.
Они умерли мгновенно.
В 79 году нашей эры извержение Везувия уничтожило древние города Геркуланум и Помпеи. До недавнего времени считалось, что большинство жертв погибли, задохнувшись, когда поток вулканических газов, пепла и камней накрыл и «запечатал» эти города.
Группа итальянских исследователей опубликовала в журнале Plos One материалы, которые показывают, что смерти жертв Везувия могли быть намного ужаснее.
Скелеты, впервые обнаруженные в 1980-х годах, имели своеобразный характер травм — переломы, окрашенные в красный и коричневый цвет. Когда человек умирает от удушья, агония длится
В 2001 году итальянский биомедик
В новом исследовании ученый с коллегами представил результаты современного химического анализа. Они применили
С этими выводами ученые смогли откорректировать картину гибели Геркуланума и Помпей. Выброс газа и пепла, температура которого превышала 480 градусов Цельсия, а скорость достигала 322 км в час, накрыл окрестности Везувия. Люди были застигнуты врасплох. Их кровь и мягкие ткани испарились мгновенно, а мозг вскипел, заставив череп лопнуть.
Жуткая картина, нарисованная учеными, важна не только для учебников по истории. В наше время в окрестностях Везувия обитает несколько миллионов человек. И опыт прошлого показывает, что в случае катаклизма у них не будет времени на эвакуацию.
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