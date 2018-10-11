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13:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые: вулкан Этна сползает в море

Это может вызвать цунами.

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Подводное исследование показало, что Этна на Сицилии постепенно сползает в Ионическое море.

Геологи еще некоторое время назад установили, что самый активный вулкан Европы постепенно движется. Скорость этого движения была в несколько раз меньше, чем скорость роста человеческого ногтя. Исследователи пытались понять причину движения, поскольку оно может привести к внезапному коллапсу.

Это серьезная угроза для региона, так как на склонах Этны живет около миллиона человек, и гораздо больше — на побережье Ионического моря. Если часть вулкана окажется в море, это может вызвать цунами, утверждают итальянские вулканологи.

Группа немецких ученых из Центра им. Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR) установила транспондеры с датчиками давления с юго-восточной стороны Этны. Они проанализировали полученные данные и опубликовали их в научном журнале Science Advances.

Как показало исследование, Этна сдвигается в сторону моря под действием гравитации. Магма, поднимающаяся внутри вулкана, также придает импульс движению, но гораздо меньший. Раньше считалось, что именно активность внутри вулкана заставляет его постепенно сползать в море.

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Данные вулканологов из Великобритании показали, что с 2001 по 2012 год Этна перемещалась в сторону Ионического моря на 14 мм ежегодно.

В настоящее время прямой угрозы региону нет, утверждают ученые. Но они отмечают нехватку данных для долгосрочных прогнозов.

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