Sunny #Catania, #Sicily, watched over by Mt. #Etna: pic.twitter.com/QwBiGpgEE7— Girosole (@Girosole) 5 октября 2018 г.
Ученые: вулкан Этна сползает в море
Это может вызвать цунами.
Это может вызвать цунами.
Подводное исследование показало, что Этна на Сицилии постепенно сползает в Ионическое море.
Геологи еще некоторое время назад установили, что самый активный вулкан Европы постепенно движется. Скорость этого движения была в несколько раз меньше, чем скорость роста человеческого ногтя. Исследователи пытались понять причину движения, поскольку оно может привести к внезапному коллапсу.
Группа немецких ученых из Центра им. Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR) установила транспондеры с датчиками давления с
Как показало исследование, Этна сдвигается в сторону моря под действием гравитации. Магма, поднимающаяся внутри вулкана, также придает импульс движению, но гораздо меньший. Раньше считалось, что именно активность внутри вулкана заставляет его постепенно сползать в море.
Данные вулканологов из Великобритании показали, что с 2001 по 2012 год Этна перемещалась в сторону Ионического моря на 14 мм ежегодно.
В настоящее время прямой угрозы региону нет, утверждают ученые. Но они отмечают нехватку данных для долгосрочных прогнозов.
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