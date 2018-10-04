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15:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит город, расположенный в метеоритном кратере (фото)

Очертания воронки можно увидеть с высоты.

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С первого взгляда, Нердлинген в Баварии на юго-западе Германии кажется самым обычным европейским городком. Но на самом деле у него есть уникальная особенность.

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Дело в том, что исторический центр города расположен в котловине правильной округлой формы диаметром около 25 километров. Долгое время считалось, что на месте углубления находился древний вулкан, но исследования показали, что низменность — это воронка от падения на Землю метеорита. Случилось это около 15 миллионов лет назад.

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А вот город Нердлинген был основан в IX веке. Большинство зданий в старой части появились здесь еще в Средневековье. После того, как стало известно о космическом происхождении воронки, здесь был открыт Музей метеорита.

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