Как выглядит город, расположенный в метеоритном кратере (фото)
Очертания воронки можно увидеть с высоты.
Очертания воронки можно увидеть с высоты.
С первого взгляда, Нердлинген в Баварии на
Дело в том, что исторический центр города расположен в котловине правильной округлой формы диаметром около 25 километров. Долгое время считалось, что на месте углубления находился древний вулкан, но исследования показали, что низменность — это воронка от падения на Землю метеорита. Случилось это около 15 миллионов лет назад.
А вот город Нердлинген был основан в IX веке. Большинство зданий в старой части появились здесь еще в Средневековье. После того, как стало известно о космическом происхождении воронки, здесь был открыт Музей метеорита.
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