Как выглядят древние коралловые рифы в России (фото)
Один из них стал предметом баталий.
Один из них стал предметом баталий.
В Западном Приуралье можно увидеть неповторимые известняковые
В эпоху Пермского периода, около 240 млн лет назад, от Уральских гор до Кавказа простиралось Пермское море. В его теплых водах обитали полипы, брахиоподы, моллюски, трилобиты, морские ежи, многочисленные разновидности рыбы и другая живность.
Со временем тропическое море обмелело, а затем исчезло, оставив после себя минералы, нефть и газ, а также многие чудеса природы, среди которых — шиханы Шахтау, Тратау, Юрактау и Куштау в Башкортостане.
Шихан Тратау достигает в высоту 275 метров над уровнем реки Белой. У его подножия расположилось озеро
Высота Юрактау — 220 метров. В основании горы бьют родники, один из них — с сернистой водой. Рядом расположено озеро Мокша.
Шихан Куштау в 140 км к югу от Уфы возвышается над равниной на 251 метр. На его восточном склоне расположены трассы Горнолыжного комплекса «Куштау», а у подножия находится Стерлитамакский дом отдыха «Шиханы».
Четвертый шихан, Шахтау, практически полностью уничтожен — около 70 лет здесь добывают соду.
По прогнозам Башкирской содовой компании, которая производит 85% соды в стране, запасов шихана хватит до 2022 года. Затем БСК надеется приступить к разработке горы Тратау, но это невозможно, пока шихан считается памятником природы.
Вокруг возможной разработки Тратау точатся серьезные баталии. Власти Башкирии высказываются против отмены охранного статуса. Выступают против и защитники природы, ученые, активисты. А вот жители города Стерлитамак боятся, что если добыча соды прекратится, большинство из них останется без работы.
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