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11:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят древние коралловые рифы в России (фото)

Один из них стал предметом баталий.

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В Западном Приуралье можно увидеть неповторимые известняковые холмы-шиханы. Они стоят поодиночке и живописно выделяются среди ровных ландшафтов. Эти холмы — ни что иное как остатки рифов древних морей.

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В эпоху Пермского периода, около 240 млн лет назад, от Уральских гор до Кавказа простиралось Пермское море. В его теплых водах обитали полипы, брахиоподы, моллюски, трилобиты, морские ежи, многочисленные разновидности рыбы и другая живность.

Со временем тропическое море обмелело, а затем исчезло, оставив после себя минералы, нефть и газ, а также многие чудеса природы, среди которых — шиханы Шахтау, Тратау, Юрактау и Куштау в Башкортостане.

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Шихан Тратау достигает в высоту 275 метров над уровнем реки Белой. У его подножия расположилось озеро Тугар-Салган, а на вершине можно увидеть несколько пещер. На горе зафиксировано 12 реликтовых видов растений, три из них — доледниковые. Тратау включен в Список геологического наследия всемирного значения, является памятником природы и археологии.

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Высота Юрактау — 220 метров. В основании горы бьют родники, один из них — с сернистой водой. Рядом расположено озеро Мокша.

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Шихан Куштау в 140 км к югу от Уфы возвышается над равниной на 251 метр. На его восточном склоне расположены трассы Горнолыжного комплекса «Куштау», а у подножия находится Стерлитамакский дом отдыха «Шиханы».

Четвертый шихан, Шахтау, практически полностью уничтожен — около 70 лет здесь добывают соду.

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По прогнозам Башкирской содовой компании, которая производит 85% соды в стране, запасов шихана хватит до 2022 года. Затем БСК надеется приступить к разработке горы Тратау, но это невозможно, пока шихан считается памятником природы.

Вокруг возможной разработки Тратау точатся серьезные баталии. Власти Башкирии высказываются против отмены охранного статуса. Выступают против и защитники природы, ученые, активисты. А вот жители города Стерлитамак боятся, что если добыча соды прекратится, большинство из них останется без работы.

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