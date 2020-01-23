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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралия ждет нашествия ядовитых пауков

Экстремальная погода способствует росту их количества.

В условиях повышенной влажности в Австралии резко возрастет количество ядовитых пауков. С таким предупреждением выступили эксперты из Австралийского парка рептилий, сообщает Science.

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Atrax robustus
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В стране обитают около 35 видов ядовитых пауков из семейства Atracidae, в том числе смертельно опасные для человека. В сильный дождь они покидают норы из-за угрозы затопления.

В последнюю неделю на смену катастрофическим лесным пожарам на страну обрушились проливные дожди. Это создало «идеальные условия» для того, чтобы количество этих животных под ногами резко возросло, говорится в предупреждении специалистов.

В 1980-х Австралия приняла специальную программу по борьбе с ядовитыми пауками и разработке вакцины. С тех пор смертельных случаев в стране не было. Медики сообщают о 30−40 случаях укусов в год.

Анна Лысенко

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