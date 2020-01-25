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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самую полезную диету

Она помогает снизить уровень сахара в крови и нормализовать давление.

Источник: Агентство «Москва»

Интервальное голодание помогает быстро снизить вес, но все же средиземноморская диета более полезна, к тому же, ее проще придерживаться в течение длительного времени.

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К такому выводу пришли американские ученые в рамках нового исследования популярных диет. Результаты их работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Продержаться целый год на средиземноморской диете смогли 57% участников исследования, в режиме интервального голодания — 54%, на палео-диете — всего 35%.

У придерживающиеся средиземноморской диеты участников исследования врачи заметили нормализацию кровяного давления и понижение уровня глюкозы в крови. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Средиземноморская диета предусматривает потребление фруктов, овощей, цельнозернового хлеба, круп, бобовых, орехов, семян и оливкового масла с умеренным количеством рыбы, курицы, яиц, молочных продуктов, а также красного мяса один раз в неделю или реже.

В то же время интервальное голодание помогло участникам быстрее и эффективнее сбросить лишний вес, чем другие диеты — в среднем 4 кг за год.

Комментируя результаты своего исследования, ученые настаивают, что не существует идеальной диеты для всех. Следует ориентироваться на те продукты, которые лучше всего подходят организму конкретного человека и производятся в его регионе.

Анна Лысенко

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