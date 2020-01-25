17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самую полезную диету
Она помогает снизить уровень сахара в крови и нормализовать давление.
Интервальное голодание помогает быстро снизить вес, но все же средиземноморская диета более полезна, к тому же, ее проще придерживаться в течение длительного времени.
К такому выводу пришли американские ученые в рамках нового исследования популярных диет. Результаты их работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.
Продержаться целый год на средиземноморской диете смогли 57% участников исследования, в режиме интервального голодания — 54%, на
У придерживающиеся средиземноморской диеты участников исследования врачи заметили нормализацию кровяного давления и понижение уровня глюкозы в крови. Это снижает риск
В то же время интервальное голодание помогло участникам быстрее и эффективнее сбросить лишний вес, чем другие диеты — в среднем 4 кг за год.
Комментируя результаты своего исследования, ученые настаивают, что не существует идеальной диеты для всех. Следует ориентироваться на те продукты, которые лучше всего подходят организму конкретного человека и производятся в его регионе.
Анна Лысенко