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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мама с сыном на двоих потеряли почти 100 кг благодаря диете и танцам

Худеть вдвоем оказалось намного легче, чем в одиночку.

44-летняя Дженнифер Джеффри из Шотландии всего год назад весила 133 килограмма и питалась фаст-фудом и полуфабрикатами. В один момент она решилась изменить свою жизнь, так как стала малоподвижной и зависимой от еды. Самое забавное, что Дженнифер решила начать диету в канун Рождества. И даже перспектива большого семейного застолья ее не испугала.

Пока все ели индейку и сладости, Дженнифер жевала салат, и не поддавалась на уговоры «попробовать кусочек».

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Благодаря диете с низким содержанием углеводов и большим количеством овощей лишние килограммы начали быстро уходить. К тому же Джеффри записалась в спортзал и на танцы, которые стали ее главной страстью.

Видя удивительные результаты своей мамы, присоединиться к ее диете решил и 22-летний сын Дэниел. На тот момент он весил 128 килограммов и также обожал фаст-фуд.

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Они начали вместе готовить диетическую еду и ходить в тренажерный зал. За год на двоих им удалось сбросить 97 килограммов: Дженнифер похудела на 64 килограмма и стала весить всего 69, а Дэн за полгода диеты сумел избавиться от 33 килограммов.

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Останавливаться на достигнутом мама с сыном не собираются. Более того, как рассказала Дженнифер изданию 7news, за это время они с сыном очень сблизились и теперь больше времени проводят вместе, готовя обеды, занимаясь в тренажерном зале и катаясь на велосипеде.

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Екатерина Гура

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