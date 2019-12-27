16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мама с сыном на двоих потеряли почти 100 кг благодаря диете и танцам
Худеть вдвоем оказалось намного легче, чем в одиночку.
44-летняя Дженнифер Джеффри из Шотландии всего год назад весила 133 килограмма и питалась
Пока все ели индейку и сладости, Дженнифер жевала салат, и не поддавалась на уговоры «попробовать кусочек».
Благодаря диете с низким содержанием углеводов и большим количеством овощей лишние килограммы начали быстро уходить. К тому же Джеффри записалась в спортзал и на танцы, которые стали ее главной страстью.
Видя удивительные результаты своей мамы, присоединиться к ее диете решил и 22-летний сын Дэниел. На тот момент он весил 128 килограммов и также обожал
Они начали вместе готовить диетическую еду и ходить в тренажерный зал. За год на двоих им удалось сбросить 97 килограммов: Дженнифер похудела на 64 килограмма и стала весить всего 69, а Дэн за полгода диеты сумел избавиться от 33 килограммов.
Останавливаться на достигнутом мама с сыном не собираются. Более того, как рассказала Дженнифер изданию 7news, за это время они с сыном очень сблизились и теперь больше времени проводят вместе, готовя обеды, занимаясь в тренажерном зале и катаясь на велосипеде.
Екатерина Гура