17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кратер Гейл на Марсе показали в уникальном видео
Изображение настолько реалистично, что кажется, будто смотришь на Красную планету своими глазами.
Инженер из Лаборатории реактивного движения NASA Кевин Джилл использовал серию фотографий кратера Гейл на Марсе, чтобы создать объемную визуализацию этого места в цвете.
Все снимки Джилл взял из архива. Они были получены мощной камерой на марсоходе Curiosity. Местность на видео носит название гора Святой Марии.
Сам кратер Гейл, частью которого она является, образовался в результате удара метеорита около 3,8 млрд лет назад.
Анна Лысенко