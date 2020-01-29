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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире

Она застала три века и жила в трех государствах, не покидая родного дома.

В Таджикистане на 127-м году жизни скончалась Фотима Мирзокулова, которую неофициально называют самой старой жительницей планеты, сообщает администрация Аштского района страны.

Женщину похоронили в родном селе Дахана, где она прожила большую часть своей жизни.

Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года. Она жила в трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане. Женщина дважды была замужем, родила пятерых дочерей и трех сыновей. Она занималась домашним хозяйством до 125 лет.

По словам дочери, долгожительница имела спокойный характер, крепкие нервы, не интересовалась политикой, но много работала в саду, на огороде и ухаживала за домашними животными.

Фотима Мирзокулова в возрасте 125 лет

Мирзокулова не вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Официально самой старой жительницей планеты была 122-летняя Жанна Луиза Калмент, которая умерла во Франции в 1997 году.

Анна Лысенко

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