16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
Она застала три века и жила в трех государствах, не покидая родного дома.
В Таджикистане на 127-м году жизни скончалась Фотима Мирзокулова, которую неофициально называют самой старой жительницей планеты, сообщает администрация Аштского района страны.
Женщину похоронили в родном селе Дахана, где она прожила большую часть своей жизни.
Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года. Она жила в трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане. Женщина дважды была замужем, родила пятерых дочерей и трех сыновей. Она занималась домашним хозяйством до 125 лет.
По словам дочери, долгожительница имела спокойный характер, крепкие нервы, не интересовалась политикой, но много работала в саду, на огороде и ухаживала за домашними животными.
Мирзокулова не вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Официально самой старой жительницей планеты была 122-летняя Жанна Луиза Калмент, которая умерла во Франции в 1997 году.
Анна Лысенко