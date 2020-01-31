17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптура Гогена за $4 миллиона оказалась фейком
На протяжении нескольких лет она выставлялась по всему миру.
Досадную новость получили сотрудники Музея Гетти в
Считалось, что Гоген создал «Голову с рогами» в период между 1895 и 1897 годами, после своего возвращения на Таити. Но саму работу не могли найти до 1990-х годов и полагали, что она утрачена.
Впервые скульптура была обнаружена на аукционе в 1997 году. Ее на торги выставил анонимный коллекционер. В 2002 году «Голову с рогами» купил Музей Гетти — она не только была частью постоянной экспозиции, но и участвовала в масштабных международных выставках.
Несколько лет назад эксперты заподозрили неладное и решили провести экспертизу на подлинность, неутешительные результаты которой были объявлены в январе 2020 года. Группа международных специалистов сделала заключение, что скульптура не является работой Гогена и может принадлежать неизвестному полинезийскому художнику, создавшему ее специально для европейского рынка.
Эксперты рассказали изданию The Art Newspaper, что главные сомнения вызывал пьедестал, который Гоген никогда не делал для своих работ, а также отсутствие подписи. Сейчас скульптуру переместили в музейный архив, а на сайте музея имя Гогена заменили на «Неизвестный».
Екатерина Гура