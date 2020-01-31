Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Золотой глотокСколько на самом деле стоит чашка кофе?
Фоторепортажи
31Правительство Михаила Мишустина
27Как жили студенты в советские годы
17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптура Гогена за $4 миллиона оказалась фейком

На протяжении нескольких лет она выставлялась по всему миру.

Досадную новость получили сотрудники Музея Гетти в Лос-Анджелесе. Знаменитая скульптура «Голова с рогами», чьим автором называли Поля Гогена, оказалась работой неизвестного художника. Эту скульптуру музей приобрел в 2002 году на аукционе за рекордную сумму от 3 до 5 миллионов долларов (точная сумма сделки держится в секрете).

Изначально никаких сомнений в подлинности скульптуры не возникало, так как фотографии произведения были найдены в дневниках Гогена, а сам образ — в зарисовках.

Считалось, что Гоген создал «Голову с рогами» в период между 1895 и 1897 годами, после своего возвращения на Таити. Но саму работу не могли найти до 1990-х годов и полагали, что она утрачена.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
В Италии в стене нашли украденную картину Климта «Портрет женщины»

Впервые скульптура была обнаружена на аукционе в 1997 году. Ее на торги выставил анонимный коллекционер. В 2002 году «Голову с рогами» купил Музей Гетти — она не только была частью постоянной экспозиции, но и участвовала в масштабных международных выставках.

Несколько лет назад эксперты заподозрили неладное и решили провести экспертизу на подлинность, неутешительные результаты которой были объявлены в январе 2020 года. Группа международных специалистов сделала заключение, что скульптура не является работой Гогена и может принадлежать неизвестному полинезийскому художнику, создавшему ее специально для европейского рынка.

Эксперты рассказали изданию The Art Newspaper, что главные сомнения вызывал пьедестал, который Гоген никогда не делал для своих работ, а также отсутствие подписи. Сейчас скульптуру переместили в музейный архив, а на сайте музея имя Гогена заменили на «Неизвестный».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявлены первые двое больных новым коронавирусом
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Кремле отреагировали на скандал с «батонами» для блокадников
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале ВОВ
Как открывался первый в СССР «Макдоналдс» (фото)
Часы, хранившиеся у мужчины 46 лет, оказались сокровищем (видео)
Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Авто
Новый КоАП: как увеличатся штрафы и что ждет водителей? Авто Mail.ru выяснил, какие изменения принесет российским автовладельцам новый Кодекс об административных правонарушениях
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
Результаты поэтического конкурса № 15 («О любви») 261
Куда деть свекровь? 215
Маткапитал и отношение государства к людишкам 199
Леди
Официально: Владимир Кузьмин обвенчался с молодой экс-супругой Артист лично сообщил о таинстве и показал фото.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь