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10:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найденный на кухне шедевр Чимабуэ продан за 24 млн евро

Это рекорд для произведения, созданного до XVI века.

Картина «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ, которая многие годы висела над плитой у пожилой француженки, продана на аукционе за 24 млн евро, сообщает Daily Mail.

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По словам Доминика Ле Коента из аукционного дома Acteon, который продал произведение анонимному покупателю недалеко от Шантильи, к северу от Парижа, это «мировой рекорд для картины, написанной до 1500 года».

«Осмеяние Христа» входит в полиптих Чимабуэ из восьми работ. На них изображены «Страсти Христовы» и «Распятие».

Как сообщалось, шедевр XIII века обнаружился в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Хозяйка работы, ставшая теперь миллионеркой, полагала, что это икона.

Анна Лысенко

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