15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Генетически модифицированную капустную моль выпустили в природу
Это новый способ борьбы с сельскохозяйственными вредителями.
Международная команда исследователей создала генетически модифицированную капустную моль, которая поможет значительно уменьшить популяцию этих бабочек.
Капустная моль — большой вредитель, который питается крестоцветными культурами. Она устойчива ко многим инсектицидам и ежегодно приводит к огромным убыткам в сельском хозяйстве.
Предполагается, что самцы генномодифицированных бабочек будут спариваться с самками в дикой природе. Их потомство окажется нежизнеспособным — оно погибнет еще на стадии гусеницы, не дав своего потомства, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Этот цикл будет повторяться, пока общая численность капустной моли не уменьшится.
«Наше исследование основано на технике стерильных насекомых для борьбы с вредителями, которая была разработана еще в 1950-х годах», — говорит исследователь Энтони Шелтон из Корнелльского университета.
По словам исследователей, мутанты не нанесут вреда экосистеме в целом, так как мутировавший ген исчезнет сам по себе через несколько поколений.
Анна Лысенко