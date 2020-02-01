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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генетически модифицированную капустную моль выпустили в природу

Это новый способ борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Международная команда исследователей создала генетически модифицированную капустную моль, которая поможет значительно уменьшить популяцию этих бабочек.

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Капустная моль — большой вредитель, который питается крестоцветными культурами. Она устойчива ко многим инсектицидам и ежегодно приводит к огромным убыткам в сельском хозяйстве.

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Предполагается, что самцы генномодифицированных бабочек будут спариваться с самками в дикой природе. Их потомство окажется нежизнеспособным — оно погибнет еще на стадии гусеницы, не дав своего потомства, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Этот цикл будет повторяться, пока общая численность капустной моли не уменьшится.

«Наше исследование основано на технике стерильных насекомых для борьбы с вредителями, которая была разработана еще в 1950-х годах», — говорит исследователь Энтони Шелтон из Корнелльского университета.

По словам исследователей, мутанты не нанесут вреда экосистеме в целом, так как мутировавший ген исчезнет сам по себе через несколько поколений.

Анна Лысенко

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