13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Би-2» представила клип на песню «Пекло» (видео)
Дата выхода сингла не случайна: сегодня Шура Би-2 празднует свой день рождения.
Новый трек «Пекло» от «Би-2» стал первой песней одиннадцатого студийного альбома группы, релиз которого запланирован на 2021 год. Дебютный сингл грядущего альбома войдёт в концертную программу уже с февраля этого года.
В создании сингла «Пекло» приняли участие ведущие профессионалы музыкальной индустрии мира. Сведение трека проходило в Лондоне в мастерской обладателя Grammy Эдриана Бушби, а мастеринг — руками известного инженера Брайана «Big Bass» Гарднера в
Клип с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров. Лёва Би-2 отметил, что мрачная эстетика сингла вовсе не означает, что вся новая пластинка будет выдержана в едином стиле:
Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живём.
Десятый студийный альбом «Би-2» «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы.