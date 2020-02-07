Под Помпеями открыли сеть древних тоннелей (фото, видео)

О существовании таких подземных ходов ученым было известно и ранее, однако их не могли изучить из-за отсутствия нужного оборудования.
В 2018 году Археологический парк Помпеи заключил соглашение со спелеологами из ассоциации Cocceius. В итоге в январе 2020 года специалисты завершили первый этап исследований, изучив 457 метров подземного города.
Центральные тоннели под Помпеями тянутся через весь Форум от Морских Ворот до Виллы Империале — особняка на южной стороне улицы Виа Марина. Здесь обнаружены дренажные системы, каналы для отвода дождевой воды из города в море и две цистерны.
Систему, которую начали строить в конце III века до нашей эры, очистили от древних отложений, чтобы восстановить ее функциональность.
Сейчас спелеологи и археологи готовятся ко второму этапу исследований подземного города.