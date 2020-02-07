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13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сноубордист записал свой экстремальный спуск с горы (видео)

Страдающим морской болезнью лучше не смотреть.

Австриец Саша Мортл прикрепил к шлему камеру GoPro и записал свой головокружительный спуск с горы в Каринтии на юге Австрии.

30-летний сноубордист начал спуск по довольно узкому проходу между опасными скалами, затем вырвался на открытое пространство и сделал несколько прыжков и переворотов.

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Анна Лысенко

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