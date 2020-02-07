18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит живописное озеро, появившееся в результате оползня (фото)
Яркая бирюзовая вода сейчас привлекает тысячи туристов.
На свете есть много невероятных природных объектов, которые привлекают множество туристов. К таким смело можно отнести бирюзовое озеро Аттабад, расположенное в высокогорной области Хунза в Пакистане.
Озеро среди высоких гор появилось здесь в результате трагедии. Всего 10 лет назад на месте озера находилась деревня с таким же названием и Каракорумское шоссе. 4 января 2010 года здесь произошел сильнейший оползень, который уничтожил долину и перекрыл реку Хунза,
В результате трагедии была полностью затоплена одна деревня и частично еще четыре, а также 20 километров шоссе. 20 человек в результате катастрофы погибли, более 6 тысяч человек лишились крова.
Несмотря на трагедию, озеро с чистейшей голубой водой сейчас является большой местной достопримечательностью. Сюда приезжают фотографы и туристы со всего мира. Вокруг него построили отели, а туристы могут кататься по озеру на лодках и водных мотоциклах.
Екатерина Гура