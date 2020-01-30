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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Шотландии показал, как выглядит ночная пустыня

Совершенно космический пейзаж.

Фотограф и веб-разработчик из Шотландии Эм Хайнс, работающий под псевдонимом xereeto, опубликовал на Reddit небольшой рассказ о своем путешествии в пустыню Сахара.

Молодой человек отметил, что путешествовал один, но ничуть не жалеет об отсутствии компании. Изначально он приехал в одноименную столицу Алжира, а оттуда отправился в небольшой городок, расположенный рядом с пустыней. Взяв с собой трех местных гидов, он на четыре дня ушел в пески.

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Хайнс отметил, что жил он в палатке, а по ночам бродил по Сахаре, делая удивительные снимки, напоминающие марсианские пейзажи. В своем Instagram фотограф опубликовал два снимка, которые, по его мнению, лучше всего передают атмосферу пустыни.

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Екатерина Гура

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