11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Шотландии показал, как выглядит ночная пустыня
Совершенно космический пейзаж.
Фотограф и
Молодой человек отметил, что путешествовал один, но ничуть не жалеет об отсутствии компании. Изначально он приехал в одноименную столицу Алжира, а оттуда отправился в небольшой городок, расположенный рядом с пустыней. Взяв с собой трех местных гидов, он на четыре дня ушел в пески.
Хайнс отметил, что жил он в палатке, а по ночам бродил по Сахаре, делая удивительные снимки, напоминающие марсианские пейзажи. В своем Instagram фотограф опубликовал два снимка, которые, по его мнению, лучше всего передают атмосферу пустыни.
Екатерина Гура