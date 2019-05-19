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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В калифорнийской пустыне зажгли 59 тысяч лампочек (фото)

Это необычная инсталляция британского художника.

Известный британский художник Брюс Манро привез свою знаменитую инсталляцию «Поле света» в Пасо-Роблес, штат Калифорния.

Посреди пустынной местности зажглись почти 59 тысяч мерцающих огоньков, работающих на солнечной энергии.

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«Мы хотим, чтобы посетители полностью погрузились в окружающую природу, в том числе звезды над головой», — сказал Манро в комментарии журналистам.

В дневное время инсталляция напоминает мартовское суперцветение полевых цветов на калифорнийских склонах. Ночью «Поле света» больше похоже на звездное небо.

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Анна Лысенко

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