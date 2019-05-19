18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В калифорнийской пустыне зажгли 59 тысяч лампочек (фото)
Это необычная инсталляция британского художника.
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Это необычная инсталляция британского художника.
Известный британский художник Брюс Манро привез свою знаменитую инсталляцию «Поле света» в
Посреди пустынной местности зажглись почти 59 тысяч мерцающих огоньков, работающих на солнечной энергии.
«Мы хотим, чтобы посетители полностью погрузились в окружающую природу, в том числе звезды над головой», — сказал Манро в комментарии журналистам.
В дневное время инсталляция напоминает мартовское суперцветение полевых цветов на калифорнийских склонах. Ночью «Поле света» больше похоже на звездное небо.
Анна Лысенко
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