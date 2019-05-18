14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец «вписал» свои картины в пейзаж (фото)
Необычный прием.
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Необычный прием.
Художник Аарон Шерр не просто рисует яркие, красочные пейзажи. Он создал цикл работ, в которых «вписал» свои полотна в реальность.
На картинах художника, написанных маслом или пастелью, стирается грань между нарисованным и существующим на самом деле.
Такой прием часто используют фотографы, но живописцы — крайне редко. Ведь нужно быть предельно точным и рисовать быстро, пока вокруг ничего не изменилось.
Шерр начал рисовать рано. Художник получил степень в изобразительном искусстве в одном из шотландских колледжей, но затем переехал в Монтану, где живет с семьей. Рядом с домом живописца находится Йеллоустонский национальный парк, где Шерр черпает вдохновение.
Анна Лысенко
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