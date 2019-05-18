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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец «вписал» свои картины в пейзаж (фото)

Необычный прием.

Художник Аарон Шерр не просто рисует яркие, красочные пейзажи. Он создал цикл работ, в которых «вписал» свои полотна в реальность.

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На картинах художника, написанных маслом или пастелью, стирается грань между нарисованным и существующим на самом деле.

Такой прием часто используют фотографы, но живописцы — крайне редко. Ведь нужно быть предельно точным и рисовать быстро, пока вокруг ничего не изменилось.

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Шерр начал рисовать рано. Художник получил степень в изобразительном искусстве в одном из шотландских колледжей, но затем переехал в Монтану, где живет с семьей. Рядом с домом живописца находится Йеллоустонский национальный парк, где Шерр черпает вдохновение.

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Анна Лысенко

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