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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эксперт: найден самый ранний рисунок Микеланджело

Скульптор и художник набросал эскиз в 12 или 13 лет, считает искусствовед.

Ведущий эксперт по итальянскому Возрождению Тимоти Клиффорд утверждает, что обнаружил рисунок, сделанный Микеланджело в возрасте 12 или 13 лет.

Если гипотеза подтвердится, это будет самая ранняя из дошедших до нашего времени работ знаменитого художника и скульптора.

Эскиз сидящего на троне человека со скипетром в руке был куплен анонимным британским коллекционером на аукционе во Франции в 1989 году. Размер скетча составляет 220 на 153 мм. Рисунок датируется приблизительно 1487 годом.

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Известно, что Микеланджело уничтожал рисунки, которые ему больше не были нужны. Большое количество эскизов он сжег незадолго до своей смерти, чтобы никто не увидел его черновиков и неудачных набросков.

Если скетч сидящего человека действительно принадлежит Микеланджело, он чудом избежал огня, говорит эксперт.

Как известно, в 12 лет Микеланджело уже обучался в мастерской Доменико Гирландайо, одного из ведущих итальянских живописцев, представителя флорентийской школы.

Скорее всего, на эскизе изображен нижний фрагмент мраморной статуи Юпитера, которая сейчас хранится в Неаполе, но во времена Микеланджело принадлежала известному римскому коллекционеру.

По словам Клиффорда, на рисунке можно заметить типичную для Микеланджело штриховку. Ни один из учеников Гирландайо не обладал подобной манерой рисования.

Тимоти Клиффорд, бывший генеральный директор Национальной галереи Шотландии в Эдинбурге, сделал множество открытий. Среди них — выполненный Микеланджело рисунок канделябра, найденный в 2002 году в Нью-Йорке.

Анна Лысенко

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