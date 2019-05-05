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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему Леонардо да Винчи не закончил картины

Они определили природу его травмы.

Итальянские медики предполагают, что в пожилом возрасте Леонардо да Винчи пережил серьезную травму руки, что не позволило ему завершить картину «Мона Лиза» и другие работы.

Они диагностировали повреждение локтевого нерва, которое могло наступить вследствие падения и повлечь за собой частичный паралич руки.

Тезисы медиков опубликованы в Journal of the Royal Society of Medicine.

Такие выводы врачи сделали, проанализировав положение рук художника на двух портретах. На первом, выполненном Джованни Амброджо Фиджино, да Винчи держит правую руку немного необычно, словно она искривлена или парализована.

Доктор Давид Лаззери, специалист по пластической хирургии, указал, что это очень похоже на так называемую когтеобразную кисть, когда два или три пальца на руке принимают когтевидное положение из-за паралича и атрофии отдельных мышц.

На втором рисунке пожилой Орфей играет на лире да браччо — итальянском струнном смычковом инструменте. Человека на гравюре, выполненной Маркантонио Раймонди, в 2015 году опознали как Леонардо да Винчи. Правая рука на рисунке скрыта.

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Другие медики озвучили предположение, что неработающая рука могла быть следствием инсульта. При этом инсульт обычно вызывает также нарушение речи или когнитивных способностей. Но искусствоведам известно, что да Винчи продолжал преподавать и давать уроки рисования до конца своих дней, что было бы сложно или даже невозможно после инсульта.

Издавна известно, что Леонардо да Винчи был левшой, но хорошо владел и правой рукой. Недавно ученые нашли этому доказательства. После травмы, говорят медики, художник мог продолжать рисовать левой рукой, обучая учеников. Но закончить последние картины он так и смог.

Ученые нашли и письменные свидетельства о характере травмы да Винчи. В 1517 году помощник кардинала Антонио де Беатис посетил дом художника и сделал запись в своем дневнике. Из-за паралича правой руки больше нельзя ожидать от мастера великих картин, писал он, но да Винчи по-прежнему может проектировать и учить других.

Анна Лысенко

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