Доктор медицины опроверг диагноз «Моны Лизы»
Согласно одной из последних теорий, Лиза Герардини болела гипотериозом.
Согласно одной из последних теорий, Лиза Герардини болела гипотериозом.
Картина «Мона Лиза», написанная Леонардо да Винчи в начале ХVI века, будоражит умы не только ценителей искусства, но и медиков. Они озвучивают самые разные версии о состоянии здоровья изображенной женщины.
Согласно одной из последних теорий, Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо, болела гипотериозом. Это состояние, обусловленное длительным недостатком гормонов щитовидной железы. На болезнь якобы указывают желтая кожа, отсутствие бровей, утолщенный зоб и загадочная улыбка модели, которая может говорить о мышечной слабости.
Доктор медицины Майкл Яфи, эндокринолог из Техасского университета, в статье для
Портреты людей с увеличенным зобом в истории искусства не редкость, говорит Яфи, и «Джоконда» не вписывается в этот ряд. Он отмечает, что на многих картинах да Винчи изображены женщины без бровей, поэтому приписывать это обстоятельство больной щитовидной железе было бы неправильно.
Эндокринолог также указывает, что пожелтение кожи при больной щитовидке развивается в результате длительной болезни. Если бы Лиза Герардини действительно долго болела, она бы не смогла иметь детей — это еще одно последствие гипотериоза. Тем временем известно, что у Герардини было пятеро детей. Одного из них женщина родила за несколько месяцев до написания портрета.
«Изменение цвета может быть связано исключительно с возрастом художественного произведения, а также с лаком, нанесенным художником», — говорит Яфи.
«Намеки» на мышечную слабость эндокринолог также не признает. Если бы Лиза Герардини страдала миопатией, она бы не смогла держать прямо спину и позировать художнику, говорит Яфи.
Анна Лысенко
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