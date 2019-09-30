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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как с воздуха выглядит дорога-зигзаг в китайской пустыне (видео)

Невероятная красота.

Многое в Китае способно поразить неискушенных туристов. К этому списку, без сомнения, можно отнести удивительную зигзагообразную дорогу, ведущую к городу Кашгар в автономном округе Синьцзян.

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Эта дорога расположена в пустыне и построена на месте бывшего Великого шелкового пути.

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Всю красоту и необычность дороги можно увидеть только с воздуха, и благодаря аэросъемке это стало возможным.

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Кстати, это далеко не единственная извилистая дорога в Китае. На юго-западе страны в провинции Юньнань есть не менее живописная трасса, которая соединяет деревни Цзиньсин и Цзиньяншао. А на северо-западе китайской провинции Хунань, недалеко от городского округа Чжанцзяцзе, есть еще одна потрясающая автомобильная дорога на гору Тяньмэнь, которую также называют «Авеню в небо».

Екатерина Гура

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