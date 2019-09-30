17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как с воздуха выглядит дорога-зигзаг в китайской пустыне (видео)
Невероятная красота.
Многое в Китае способно поразить неискушенных туристов. К этому списку, без сомнения, можно отнести удивительную зигзагообразную дорогу, ведущую к городу Кашгар в автономном округе Синьцзян.
Эта дорога расположена в пустыне и построена на месте бывшего Великого шелкового пути.
Всю красоту и необычность дороги можно увидеть только с воздуха, и благодаря аэросъемке это стало возможным.
Кстати, это далеко не единственная извилистая дорога в Китае. На
Екатерина Гура