Как выглядят «радужные» горы в Китае (фото)
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Красочные холмы и горы причудливой формы раскрашены во множество цветов: от
Горы, которые похожи на радужные волны, сформировались в результате движения земной коры, выветривания, эрозии и внутреннего роста, происходивших в течение миллионов лет. Все возвышенности отличаются по цвету, текстуре и размерам, здесь также много всевозможных пещер, гротов, оврагов и долин, а также природных колонн и башен.
Кстати,
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