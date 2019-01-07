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17:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят «радужные» горы в Китае (фото)

Если вы хотите увидеть что-то действительно необычное, то вам наверняка понравится скальные ландшафты Данься, расположенные на юго-востоке Китая.

Красочные холмы и горы причудливой формы раскрашены во множество цветов: от ярко-красного и оранжевого, до зеленого и голубого.

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Горы, которые похожи на радужные волны, сформировались в результате движения земной коры, выветривания, эрозии и внутреннего роста, происходивших в течение миллионов лет. Все возвышенности отличаются по цвету, текстуре и размерам, здесь также много всевозможных пещер, гротов, оврагов и долин, а также природных колонн и башен.

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Кстати, когда-то по этой местности проходил знаменитый Шелковый путь, однако спустя время холмы опустели и все про них забыли. Зато в 2010 году геологический парк Данься был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь здесь нет отбоя от туристов, для удобства которых на горах построили удобные пешеходные дорожки и смотровые площадки.

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