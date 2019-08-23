17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит «Небесный коридор» в Китае (видео)
Прогулка для самых храбрых.
Китай уже давно прославился своими экстремальными прогулочными мостами и обзорными площадками, сделанными из стекла и расположенными на высоте нескольких сотен метров над землей. Но местные архитекторы пошли еще дальше и создали смотровую площадку со встроенным музыкальным водопадом.
Конструкция под названием «Небесный коридор» находится в китайской провинции Гуандун на высоте 500 метров. Этот мост длинной 368 метров также имеет второе название «Большие ракетки»
Но и на этом не все. В темное время суток «Небесный коридор» начинает подсвечиваться разноцветными огнями.
Екатерина Гура