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10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбрано место для самого большого колеса обозрения в Европе

Аттракцион появится через два года.

В британском городе Ньюкасл появится самое высокое колесо обозрения в Европе.

Местные власти дали разрешение на строительство после согласований и споров, которые длились больше года, сообщает Daily Mail.

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Проект «Whey Aye»

Высота аттракциона «Whey Aye» на городской набережной составит 140 метров. Он будет выше лондонского колеса обозрения «London Eye» на 6 метров. Рядом появятся аттракционы поменьше, фуд-корт и статуя «Гигант Джорди» высотой 12 метров.

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Проект «Whey Aye»

Проект оценивают в 100 млн фунтов стерлингов (7,9 млрд рублей). Строительство планируют завершить через два года.

Во время загрузки произошла ошибка.
«London Eye»

Анна Лысенко

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