10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбрано место для самого большого колеса обозрения в Европе
Аттракцион появится через два года.
В британском городе Ньюкасл появится самое высокое колесо обозрения в Европе.
Местные власти дали разрешение на строительство после согласований и споров, которые длились больше года, сообщает Daily Mail.
Высота аттракциона «Whey Aye» на городской набережной составит 140 метров. Он будет выше лондонского колеса обозрения «London Eye» на 6 метров. Рядом появятся аттракционы поменьше,
Проект оценивают в 100 млн фунтов стерлингов (7,9 млрд рублей). Строительство планируют завершить через два года.
Анна Лысенко