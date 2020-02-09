10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тепличную столицу Нидерландов показали с дрона (фото)
Теплицы с высоты птичьего полета — захватывающее зрелище, уверен немецкий фотограф Том Хеген.
Специалист по аэрофотосъемке из Мюнхена смог передать эту необычную красоту в серии фотографий «Теплицы». Все снимки сделаны в Вестланде на юге Нидерландов. Эту общину называют тепличной столицей страны.
«Теплицы вшиты в ландшафт, заполняя пустоты между городами, пригородами и промышленными предприятиями. Они освещаются ночью светодиодами, чтобы растения могли расти 24 часа. Таким образом, здесь обеспечиваются условия для выращивания таких растений, как помидоры, перец или клубника, круглосуточно и в любую погоду. Однако эти растения никогда не знали естественной почвы. Их выращивают в губке, пропитанной питательными веществами», — рассказывает фотограф.
Внутренняя температура в теплицах — выше 20 градусов, а влажность составляет около 80%.
Хеген отмечает, что световое загрязнение
Анна Лысенко