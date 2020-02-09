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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тепличную столицу Нидерландов показали с дрона (фото)

Теплицы с высоты птичьего полета — захватывающее зрелище, уверен немецкий фотограф Том Хеген.

Специалист по аэрофотосъемке из Мюнхена смог передать эту необычную красоту в серии фотографий «Теплицы». Все снимки сделаны в Вестланде на юге Нидерландов. Эту общину называют тепличной столицей страны.

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«Теплицы вшиты в ландшафт, заполняя пустоты между городами, пригородами и промышленными предприятиями. Они освещаются ночью светодиодами, чтобы растения могли расти 24 часа. Таким образом, здесь обеспечиваются условия для выращивания таких растений, как помидоры, перец или клубника, круглосуточно и в любую погоду. Однако эти растения никогда не знали естественной почвы. Их выращивают в губке, пропитанной питательными веществами», — рассказывает фотограф.

Внутренняя температура в теплицах — выше 20 градусов, а влажность составляет около 80%.

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Хеген отмечает, что световое загрязнение из-за круглосуточного освещения теплиц — одна из основных проблем региона. Именно поэтому большинство крыш теплиц теперь накрывают фольгой.

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Анна Лысенко

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