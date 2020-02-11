12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
У загадочного сигнала из космоса обнаружили «график»
Если открытие будет подтверждено, он окажется первым известным быстрым радиовсплеском с четкой периодичностью.
Один из космических радиоимпульсов непонятного происхождения повторяется с четкой 16-дневной цикличностью, установили канадские астрономы во главе с Донгзи Ли, астрофизиком из Университета Торонто.
Речь идет о быстрых радиовсплесках (FRB) — радиоимпульсах длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые время от времени фиксируют радиотелескопы. Ученым удалось обнаружить больше 100 FRB, но только около десяти из них повторяются. Эти повторения обычно кажутся случайными, без четкого ритма.
Однако Ли и его команда, анализируя данные радиотелескопа CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) в Британской Колумбии, обнаружили, что радиовсплеск FRB 180916.J0158 + 65, расположенный на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли, повторяется словно по графику.
FRB дает о себе знать по нескольку раз в день в течение 4 дней, после чего «смолкает» на 12 дней. Затем все повторяется сначала. Таким образом, у него прослеживается 16-дневный цикл. В период исследования — с сентября 2018 года по октябрь 2019 года — он не повторялся всего несколько раз.
Выводы астрономов описаны в документе, размещенном на сервере предварительной печати arXiv.org. Они еще не подвергались проверке экспертами. Если открытие будет подтверждено, FRB 180916.J0158 + 65 окажется первым известным быстрым радиовсплеском с четкой периодичностью.
Источниками FRB могут быть магнетары, черные дыры или другие малоизученные объекты в космосе, предполагают астрономы.
Анна Лысенко