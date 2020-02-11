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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шестимесячные панды-близнецы вышли на первую прогулку (видео)

Брат и сестра поиграли и полакомились молоком.

Малыши Бао Ди и Бао Мей, родившиеся 6 месяцев назад в зоопарке бельгийской коммуны Брюжлет, впервые покинули вольер.

Близнецы прогулялись по траве, поиграли и полакомились молоком в компании смотрительницы. После обеда девушка заботливо вытерла им морды салфеткой.

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Разнополые детеныши сейчас весят по 11 килограммов. К новому сезону в зоопарке, открытие которого состоится 21 марта, они еще подрастут.

В зоопарке Пайри Дайза обитает самая большая семья панд за пределами Китая. Здесь же живет и старший брат малышей Тянь Бао.

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Анна Лысенко

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