13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шестимесячные панды-близнецы вышли на первую прогулку (видео)
Брат и сестра поиграли и полакомились молоком.
Малыши Бао Ди и Бао Мей, родившиеся 6 месяцев назад в зоопарке бельгийской коммуны Брюжлет, впервые покинули вольер.
Близнецы прогулялись по траве, поиграли и полакомились молоком в компании смотрительницы. После обеда девушка заботливо вытерла им морды салфеткой.
Разнополые детеныши сейчас весят по 11 килограммов. К новому сезону в зоопарке, открытие которого состоится 21 марта, они еще подрастут.
В зоопарке Пайри Дайза обитает самая большая семья панд за пределами Китая. Здесь же живет и старший брат малышей Тянь Бао.
Анна Лысенко