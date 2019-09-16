17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лечение зубов у панд показали на видео
В Китае этим занялись лучшие стоматологи.
20 панд из Центра изучения и разведения больших панд в китайском городе Чэнду прошли стоматологический осмотр и лечение, сообщает China Daily.
Под общей анестезией животным осмотрели зубы, десны, сделали рентген и 3D-сканирование. Зубы большинства панд оказались здоровыми, но у некоторых обнаружились больные десны, зубной камень и кариес.
Осмотр проводил южноафриканский стоматолог Седрик Татт. Ему помогали местные врачи. 20 панд были выбраны случайным образом среди 184 медведей Центра.
Рацион диких панд на 99 процентов состоит из бамбука и на 1 процент из мелких грызунов и птичьих яиц. В неволе животным дают также морковь, яблоки и другие продукты, содержащие фруктозу.
Анна Лысенко