10:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае обнаружена панда-альбинос
Это первая полностью белая панда в дикой природе.
Полностью белую панду обнаружили в бамбуковом лесу в Китае.
Это первая
Снимок был сделан инфракрасной камерой в национальном природном заповеднике Улун в провинции Сычуань еще в апреле, но обнародован только сейчас.
По словам зоологов, животному не больше двух лет. Панда выглядит сильной и здоровой. Скорее всего, генетическая мутация не влияет на качество ее жизни.
В заповеднике планируют установить больше инфракрасных камер, чтобы продолжить наблюдение за пандами.
Обычно альбинизм у животных связан с плохим зрением и угрозой чаще попадаться на глаза хищникам.
По данным ученых, в дикой природе осталось 1864 панды.
Заповедник Улун входит в состав комплекса охраняемых природных территорий «Резерваты большой панды». Он был создан в 1963 году и занимает площадь около 200 тысяч гектар.
Анна Лысенко
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