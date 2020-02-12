16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шарлиз Терон сделала «селфи года»
Теперь все ищут на нем Киану Ривза.
Голливудские актеры продолжают делиться снимками с церемонии вручения «Оскара» и звездной вечеринки. Пожалуй, самое удачное селфи сделала Шарлиз Терон.
«Хорошая компания», — подписала актриса снимок.
Она не только захватила в кадр сразу несколько десятков звезд, но и поймала живые выражения лиц.
На фото попали Том Хэнкс, Рами Малек и даже Киану Ривз, вот только отыскать его в кадре будет под силу только самым внимательным.
Как сообщалось, «Оскар» за лучший фильм, режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм взяла южнокорейская картина «Паразиты».
Анна Лысенко