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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шарлиз Терон сделала «селфи года»

Теперь все ищут на нем Киану Ривза.

Голливудские актеры продолжают делиться снимками с церемонии вручения «Оскара» и звездной вечеринки. Пожалуй, самое удачное селфи сделала Шарлиз Терон.

«Хорошая компания», — подписала актриса снимок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она не только захватила в кадр сразу несколько десятков звезд, но и поймала живые выражения лиц.

На фото попали Том Хэнкс, Рами Малек и даже Киану Ривз, вот только отыскать его в кадре будет под силу только самым внимательным.

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Как сообщалось, «Оскар» за лучший фильм, режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм взяла южнокорейская картина «Паразиты».

Анна Лысенко

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