18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены идеальные «инкубаторы» для вирусов
Летучие мыши оказались идеальными «инкубаторами» для вирусов, говорится в новом исследовании ученых из Калифорнийского университета в Беркли, опубликованном в eLife.
Исследователи изучали «поведение» вирусов в клетках нильского крылана (Rousettus aegyptiacus) и бавеанской летучей лисицы (Pteropus alecto). Они обнаружили в иммунной системе летучих мышей важный молекулярный механизм. В ответ на вторжение вируса в организме этих животных молниеносно запускается производство интерферона альфа — белка, который блокирует репликацию вируса.
Как известно, летучие мыши могут переносить эболу, бешенство, атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и новый коронавирус Covid-19.
Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему системы интерферона у летучих мышей являются более надежными и быстрыми, у человека.
Анна Лысенко