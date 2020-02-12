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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены идеальные «инкубаторы» для вирусов

Летучие мыши оказались идеальными «инкубаторами» для вирусов, говорится в новом исследовании ученых из Калифорнийского университета в Беркли, опубликованном в eLife.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 18:03 MSK, 12.02
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Источник: AP 2020

Исследователи изучали «поведение» вирусов в клетках нильского крылана (Rousettus aegyptiacus) и бавеанской летучей лисицы (Pteropus alecto). Они обнаружили в иммунной системе летучих мышей важный молекулярный механизм. В ответ на вторжение вируса в организме этих животных молниеносно запускается производство интерферона альфа — белка, который блокирует репликацию вируса.

Это делает иммунную систему летучих мышей исключительно эффективной и устойчивой, но в то же время приводит к парадоксу. Вирусы начинают адаптироваться и развиваться, становясь настолько сильными и заразными, насколько это возможно, говорят исследователи.

Как известно, летучие мыши могут переносить эболу, бешенство, атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и новый коронавирус Covid-19.

Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему системы интерферона у летучих мышей являются более надежными и быстрыми, у человека.

Справка
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Анна Лысенко

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