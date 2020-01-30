13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийский город наводнили летучие лисицы (видео)
Они мигрируют в поисках пищи.
Брисбен в Австралии оккупирован летучими лисицами. По подсчетам экспертов, в город слетелось не менее 250 тысяч этих животных. Еще около 150 тысяч находятся в соседнем Бонгари. Огромные стаи летучих лисиц замечены и в Кэрнсе.
Самые большие представители рукокрылых длиной до 40 сантиметров покинули разоренные лесными пожарами территории и летают в поисках пищи.
Миграции летучих лисиц на большие расстояния — обычное дело, говорят эксперты, но обычно эти животные следуют за цветением растений.
Неделей ранее австралийский город Ингам по тем же причинам оказался во власти 300 тысяч летучих мышей.
Анна Лысенко