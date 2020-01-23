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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Русский фермер в Австралии приютил диких животных во время пожаров (видео)

Во время лесных пожаров в Австралии фермер Влад Балашов спасал не только свою ферму возле Сиднея, но и давал приют животным.

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На его участке, который выходец из России именует Балашихой Австралийской, пережидали катастрофу семейство вомбатов, кенгуру и даже ехидна. О буднях забавных зверей Балашов рассказывает в соцсетях.

«Раздаю гуманитарную помощь вомбатам, кенгуру и всем пришедшим ко мне животным», — шутит фермер.

Животных к себе на ферму Балашов специально не приглашал. Говорит, что пришли к нему сами.

«К нам опять наведался ехидный зверь. Понравилось ему — тут у нас наливают. Собаки раньше его гоняли, ну как могли, конечно, этого ехидного колючего зверя не особо погоняешь. Теперь все существуют вместе», — рассказал фермер.

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Семейство вомбатов в Балашихе тоже почувствовало себя как дома. Они перерыли огород, чтобы добраться до поливальной системы, но мужчина не разгневался на хулиганов, а установил для них поилки.

В своем последнем видео Балашов рассказывает об облегчении, которые испытали все жители фермы после прошедшего дождя.

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Анна Лысенко

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