18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Русский фермер в Австралии приютил диких животных во время пожаров (видео)
Во время лесных пожаров в Австралии фермер Влад Балашов спасал не только свою ферму возле Сиднея, но и давал приют животным.
На его участке, который выходец из России именует Балашихой Австралийской, пережидали катастрофу семейство вомбатов, кенгуру и даже ехидна. О буднях забавных зверей Балашов рассказывает в соцсетях.
«Раздаю гуманитарную помощь вомбатам, кенгуру и всем пришедшим ко мне животным», — шутит фермер.
Животных к себе на ферму Балашов специально не приглашал. Говорит, что пришли к нему сами.
«К нам опять наведался ехидный зверь. Понравилось ему — тут у нас наливают. Собаки раньше его гоняли, ну как могли, конечно, этого ехидного колючего зверя не особо погоняешь. Теперь все существуют вместе», — рассказал фермер.
Семейство вомбатов в Балашихе тоже почувствовало себя как дома. Они перерыли огород, чтобы добраться до поливальной системы, но мужчина не разгневался на хулиганов, а установил для них поилки.
В своем последнем видео Балашов рассказывает об облегчении, которые испытали все жители фермы после прошедшего дождя.
Анна Лысенко