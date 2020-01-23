Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
8В Венеции пересохли каналы
17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из австралийского города выслали вомбата, устраивавшего беспорядок в домах

Его поймали и отвезли в Национальный парк.

Жители пригорода Лонгфорда на севере Тасмании целый год пытались справиться с вомбатом-разбойником, который по ночам проникал в их дома, используя дверцы для котов.

Милый, но довольно прожорливый и неуклюжий воришка рыл тоннели вдоль заборов, воровал еду и мелкие предметы и оставлял после себя разрушения. За свои ночные похождения жители района прозвали вомбата Mister Bat («Мистер Летучая мышь»).

Член совета Северного Мидленда Мэтью Брукс рассказал журналистам Daily Mail, что вомбат был очень мил, но он пугал местных жителей, а кроме того, мог погибнуть, живя в городе среди машин и других опасностей.

Потому жители обратились за помощью в Службу охраны дикой природы, сотрудники которой установили специальную ловушку в одном из дворов. Как только нарушитель спокойствия был пойман, его осмотрели ветеринары. После чего Мистер Летучая мышь был перемещен в Национальный парк Cradle Mountain, где проживает большая популяция диких вомбатов.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Российские семьи смогут сэкономить два млн рублей на ипотеке
МВД проверило слова Кадырова об убийстве за оскорбление в Сети
В Томской области нет желающих управлять районом из-за зарплат
Как выглядит город в Китае, «породивший» смертельный вирус
Гигантская королевская кобра заползла на кухню к пенсионерам
Отец Хабиба увидел «муляж» в 40-секундной победе Макгрегора
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
55-летняя Азиза планирует усыновить ребенка Певица хочет впервые стать мамой
Леди
Срочно повторить: тренды из 70-х, актуальные в 2020 году Ностальгия по ушедшим эпохам не перестает волновать сердца дизайнеров.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь