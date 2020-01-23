Из австралийского города выслали вомбата, устраивавшего беспорядок в домах

Жители пригорода Лонгфорда на севере Тасмании целый год пытались справиться с вомбатом-разбойником, который по ночам проникал в их дома, используя дверцы для котов.
Милый, но довольно прожорливый и неуклюжий воришка рыл тоннели вдоль заборов, воровал еду и мелкие предметы и оставлял после себя разрушения. За свои ночные похождения жители района прозвали вомбата Mister Bat («Мистер Летучая мышь»).
Член совета Северного Мидленда Мэтью Брукс рассказал журналистам Daily Mail, что вомбат был очень мил, но он пугал местных жителей, а кроме того, мог погибнуть, живя в городе среди машин и других опасностей.
Потому жители обратились за помощью в Службу охраны дикой природы, сотрудники которой установили специальную ловушку в одном из дворов. Как только нарушитель спокойствия был пойман, его осмотрели ветеринары. После чего Мистер Летучая мышь был перемещен в Национальный парк Cradle Mountain, где проживает большая популяция диких вомбатов.