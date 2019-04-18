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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер самый старый в мире вомбат

Он жил в одном из зоопарков Австралии.

В зоопарке Канберры умер самый старый в мире вомбат по кличке Винни.

Животному было 32 года.

Винни была одним из самых популярных обитателей зоопарка. Она родилась за 5 лет до его основания. У Винни была своя страничка в соцсетях, за которой следили 1288 подписчиков.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные. В дикой природе они живут около 15 лет, а в неволе — около 20. Сотрудники зоопарка считают, что Винни была долгожительницей из-за здоровой диеты и активного образа жизни: она любила морковь, кукурузу, сладкий картофель, была активной и игривой.

В последнее время здоровье вомбата ухудшалось из-за возраста.

Анна Лысенко

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