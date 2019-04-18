Умер самый старый в мире вомбат
Он жил в одном из зоопарков Австралии.
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Он жил в одном из зоопарков Австралии.
В зоопарке Канберры умер самый старый в мире вомбат по кличке Винни.
Животному было 32 года.
Винни была одним из самых популярных обитателей зоопарка. Она родилась за 5 лет до его основания. У Винни была своя страничка в соцсетях, за которой следили 1288 подписчиков.
Вомбаты — роющие норы травоядные животные. В дикой природе они живут около 15 лет, а в неволе — около 20. Сотрудники зоопарка считают, что Винни была долгожительницей
В последнее время здоровье вомбата ухудшалось
Анна Лысенко
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