Самые маленькие медведи оказались подражателями

Малайские медведи умеют имитировать выражение морд друг друга, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Животные часто повторяют поведение друг друга, но способность копировать выражение лица свойственна, кроме людей, только гориллам. Это важная составляющая социальной чувствительности — психологического явления, когда индивид, относящийся к какой-то социальной группе, хорошо понимает другого индивида той же группы. Теперь список «чувствительных» существ пополнили и медведи.
Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей. Его длина не превышает 1,5 метра, а вес составляет от 27 до 65 кг. Это ночные животные, днем они спят или принимают солнечные ванны, а с наступлением сумерек отправляется на поиски фруктов, меда и друих лакомств.
Исследование основано на выражениях морд 22 малайских медведей в возрасте от 2 до 12 лет. Видеозаписи с ними были сделаны в Центре охраны диких медведей в Малайзии во время игр этих животных.
Самое интересное, отмечают исследователи, что малайские медведи, проявившие столь необычные социальные навыки, в дикой природе живут поодиночке и обычно избегают друг друга. Это означает, что многие социальные навыки, которые считаются уникальными для людей и приматов, могут встречаться и у других животных.