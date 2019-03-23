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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые маленькие медведи оказались подражателями

Ученые обнаружили у них необычные социальные навыки.

Малайские медведи умеют имитировать выражение морд друг друга, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Животные часто повторяют поведение друг друга, но способность копировать выражение лица свойственна, кроме людей, только гориллам. Это важная составляющая социальной чувствительности — психологического явления, когда индивид, относящийся к какой-то социальной группе, хорошо понимает другого индивида той же группы. Теперь список «чувствительных» существ пополнили и медведи.

Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей. Его длина не превышает 1,5 метра, а вес составляет от 27 до 65 кг. Это ночные животные, днем они спят или принимают солнечные ванны, а с наступлением сумерек отправляется на поиски фруктов, меда и друих лакомств.

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Исследование основано на выражениях морд 22 малайских медведей в возрасте от 2 до 12 лет. Видеозаписи с ними были сделаны в Центре охраны диких медведей в Малайзии во время игр этих животных.

Самое интересное, отмечают исследователи, что малайские медведи, проявившие столь необычные социальные навыки, в дикой природе живут поодиночке и обычно избегают друг друга. Это означает, что многие социальные навыки, которые считаются уникальными для людей и приматов, могут встречаться и у других животных.

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Анна Лысенко

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