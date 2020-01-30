13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Природа Австралии начала оживать после пожаров (фото)
Трогательные снимки, показывающие торжество жизни над смертью.
Жители Австралии делятся снимками того, как на обожженной земле, деревьях и пастбищах страны появляются первые ростки.
«Матушка-природа — сильная. Она восстанавливается вопреки всему», — пишут комментаторы в соцсетях.
Лесные пожары охватили Австралию в августе и достигли пика к Новому году. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га. Жертвами огня стали 25 человек и не менее миллиарда животных. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.
В середине января на смену пожарам в страну пришли проливные дожди.
Анна Лысенко