Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Иностранцы о русской деревнеСвязки чеснока на стенах, огород 24/7 и удивительная прибавка численности населения на несколько месяцев в году - что еще поражает иностранцев в русских деревнях
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Природа Австралии начала оживать после пожаров (фото)

Трогательные снимки, показывающие торжество жизни над смертью.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Читайте также
Ярко-розовые слизняки пережили все катаклизмы в Австралии

Жители Австралии делятся снимками того, как на обожженной земле, деревьях и пастбищах страны появляются первые ростки.

«Матушка-природа — сильная. Она восстанавливается вопреки всему», — пишут комментаторы в соцсетях.

Лесные пожары охватили Австралию в августе и достигли пика к Новому году. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га. Жертвами огня стали 25 человек и не менее миллиарда животных. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.

Киберпонедельник: Большая распродажа со скидками до 50 процентов

В середине января на смену пожарам в страну пришли проливные дожди.

Анна Лысенко

Читайте также
Спасенная малышка-коала смотрит из окна машины на сгоревшие леса Острова Кенгуру
Во время загрузки произошла ошибка.
20 января© Ньюстюб
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Дизайнер обвинил Первый канал в краже букв
СМИ: Основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу
Метеорологи предупредили о грядущем рекордно жарком пятилетии
Странное морское существо напугало соцсети (видео)
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Кино
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки Подписчики одобрили новый имидж актера
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Первые итоги. К чему привели проекты президента
Что главное в поправках
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Популярные темы на «Детях»
Как вам идея с обыском в школе? 318
Без названия 285
Маврикий в январе 2020 209
Сходила к психотерапевту и недоумеваю 198
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь