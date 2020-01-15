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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: на восстановление Австралии понадобится 100 лет

Дым от лесных пожаров начал распространяться по всему миру.

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В Австралии несколько месяцев продолжаются лесные пожары, которые уже унесли жизни, по меньшей мере, 28 человек и более миллиарда животных. Экосистеме страны нанесен такой урон, что, по словам ученых, на восстановление первоначального уровня потребуется около ста лет, пишет The Sun.

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Кроме того, космическое агентство NASA сообщило, что дым от пожаров в январе 2020 года уже был замечен в Южной Америке, а в близлежащей Новой Зеландии небо изменило цвет, что вызвало серьезные проблемы с качеством воздуха. Ученые полагают, что дым от пожаров будет заметен по всей планете.

В NASA также сообщили, что из-за масштабных лесных пожаров увеличилось количество пирокумулонимбусов — гроз, вызванных огнем. Из-за этого дым поднялся в атмосферу приблизительно на 17 км. Там он распространяется гораздо быстрее.

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Отметим, что в Австралии сейчас бушуют более 100 пожаров. Но погода в последние дни начала меняться на более прохладную и дождливую, что должно способствовать эффективному тушению огня.

Екатерина Гура

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