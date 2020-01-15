13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: на восстановление Австралии понадобится 100 лет
Дым от лесных пожаров начал распространяться по всему миру.
В Австралии несколько месяцев продолжаются лесные пожары, которые уже унесли жизни, по меньшей мере, 28 человек и более миллиарда животных. Экосистеме страны нанесен такой урон, что, по словам ученых, на восстановление первоначального уровня потребуется около ста лет, пишет The Sun.
Кроме того, космическое агентство NASA сообщило, что дым от пожаров в январе 2020 года уже был замечен в Южной Америке, а в близлежащей Новой Зеландии небо изменило цвет, что вызвало серьезные проблемы с качеством воздуха. Ученые полагают, что дым от пожаров будет заметен по всей планете.
В NASA также сообщили, что
Отметим, что в Австралии сейчас бушуют более 100 пожаров. Но погода в последние дни начала меняться на более прохладную и дождливую, что должно способствовать эффективному тушению огня.
Екатерина Гура